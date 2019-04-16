"Зеленський або Порошенко?" Джима "оригінально" відповіла про вибори

Один із лідерів збірної України з біатлону Юлія Джима на питання про президентські вибори-2019 відповіла так, як зазвичай відповідають наші спортсмени, намагаючись ухилитись від гострої теми.

Юлія Джима Instagram

"Чекаю 21 квітня, як і всі. Чи сходила б я на дебати? Хіба що, якби мене запросили дебатувати, то пішла б, а подивитися – напевно, нi. Політиком бути не хочу. Для того, щоб туди йти, потрібно чітко розуміти, що і як ти хочеш поміняти, і як це можливо зробити. До того ж, із моїм характером, політик з мене нікудишній. Напевно, це не моя справа взагалі. Зеленський або Порошенко? Cпорт поза політикою", – сказала Джима в інтерв'ю biathlon.com.ua.

Раніше Джима заявила, що продовження її спортивної кар'єри цілком залежить від стану здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня боксер Олександр Усик різко звернувся до українців через "маячню" з дебатами.

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