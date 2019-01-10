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Збірна України з біатлону зазнала серйозної втрати

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Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна не допоможе національній команді на 4-му етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

32-річна біатлоністка не зможе виступити через хворобу. Спершу Підгрушну не включили у склад збірної на спринтерську гонку, а пізніше тренерський штаб прийняв рішення поберегти спортсменку на етапі в Німеччині.

Перед 4-м етапом в Оберхофі Підгрушна займала 19-е місце у загальному заліку Кубка світу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на 2-му етапі Кубка світу збірної України довелося виступати також без одного зі своїх лідерів. У Юлії Джими посилилися болі в горлі, які виникли ще в Поклюці.

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Олена Підгрушна
Місце
НімеччинаОберхоф
Тег
Збірна України з біатлону
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