Збірна України з біатлону зазнала серйозної втрати

Капітан збірної України з біатлону Олена Підгрушна не допоможе національній команді на 4-му етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі.

Олена Підгрушна

32-річна біатлоністка не зможе виступити через хворобу. Спершу Підгрушну не включили у склад збірної на спринтерську гонку, а пізніше тренерський штаб прийняв рішення поберегти спортсменку на етапі в Німеччині.

Перед 4-м етапом в Оберхофі Підгрушна займала 19-е місце у загальному заліку Кубка світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 2-му етапі Кубка світу збірної України довелося виступати також без одного зі своїх лідерів. У Юлії Джими посилилися болі в горлі, які виникли ще в Поклюці.