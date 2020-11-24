Збірна України з біатлону втратила одного з лідерів перед стартом Кубка світу

Один з лідерів збірної України з біатлону Сергій Семенов не допоможе нашій команді на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Як повідомляє видання XSPORT.ua, спортсмен не тренується протягом останніх 10 днів через невідому хворобу. За словами головного тренера збірної Юрая Санітри, Семенов відправиться до Києва для проходження детального медобстеження.

"На жаль, ситуація з Сергієм Семеновим така, що він вже 10 днів не був на тренуваннях, а через день у нього з'являється температура. Поки що не можемо визначити, в чому проблема, який діагноз, тому було прийнято рішення, що Сергій відправиться до Києва для проходження детального обстеження. Відповідно, етап Кубка світу в Контіолахті він пропустить. Для команди це, звичайно, втрата, тому що якщо судити за його показниками, він був у непоганій формі", – розповів Санітра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кубок світу з біатлону розпочнеться в суботу, 28 листопада, з жіночої та чоловічої індивідуальних гонок.