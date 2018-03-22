Збірна України з біатлону втратила квоту на Кубок світу 2018/2019

Чоловіча збірна України з біатлону опустилася на 11-е місце в загальному заліку Кубка світу. Через неучасті в спринті на 9-му етапу в Тюмені Україна втратила квоту в п'ять представників на наступний сезон.
Після 18 гонок з 18
1. Норвегія - 6458
2. Франція - 6129
3. Німеччина - 5910
4. Росія - 5623
5. Італія - 5228
6. Австрія - 5100
7. Швеція - 4916
8. Словенія - 4327
9. Швейцарія - 4302
10. Чехія - 4073
11. Україна - 4065
12. Болгарія - 3704
У боротьбі за 10-е місце Україна програла Чехії вісім очок: 4073 - у чехів, і 4065 - в українців. Після етапу в норвезькому Холменколене збірні займали восьме і дев'яте місця відповідно.
11-я позиція в загальному заліку дозволяє команді виставляти чотирьох біатлоністів.
Нагадаємо, що раніше квоту на наступний Кубок світу втратила жіноча збірна України з біатлону.
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