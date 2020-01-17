Збірна України з біатлону упустила медаль в естафеті на Кубку світу

У німецькому Рупольдінгу завершилася естафетна гонка серед жінок в рамках 5-го етапу Кубка світу з біатлону. Збірна України, яка виступала в олімпійському "золотому" складі, зайняла 6-е місце.

Українську команду представляли сестри Валя і Віта Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Відзначимо, що українки в цьому сезоні вже брали 4-е і 6-е місця відповідно на естафетах в Хохфільцені і Оберхофі, тому надії українських уболівальників знову побачити блискучу четвірку на п'єдесталі були досить високими.

Українська збірна з біатлону. Архівне фото biathlon.com.ua

На першому етапі зачин для української команди зробила Віта Семеренко, яка стріляла акуратно (всього один промах), однак на трасі не витримала високого темпу і здала свою зміну 10-ю за рахунком, відстаючи від лідера на 33 секунди.

Цей гандикап, втім, відіграти було цілком під силу. Джима на другому етапі наблизилася до першого місця, завершивши етап 7-ю (нуль промахів). А Валя Семеренко хоч і відпрацювала дві стрільби з трьома промахами в сумі, все одно залишилася у виграші з урахуванням того, що більшість її суперниць "застрелилися". З шостої стрільби українка вийшла другою, з відставанням в 12 секунд від німкені Хінц, а при передачі естафети останньому номеру України - Олені Підгрушній - Валя була четвертою, залишаючи все ж дуже високі шанси на медаль!

Найдосвідченіша українська учасниця на "нуль" відпрацювала стрільбу лежачи, і вирішальний момент настав на останньому вогневому рубежі. Але в "стійці" у Підгрушної настав провал: вона припустилася трьох промахів, ледь-ледь зумівши уникнути штрафного кола. Результат - лише 6-е місце, яке, виходячи з розвитку гонки, можна назвати скоріше невдачею.

Впевнену перемогу здобула збірна Норвегії, а збірні Франції та Швейцарії склали компанію скандинавкам на п'єдесталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу двоє українців потрапили в топ-10 спринтерської гонки Кубка світу з біатлону.

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