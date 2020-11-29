Українці провально виступили у спринті на Кубку світу з біатлону

Спринтерською гонкою серед чоловіків на 10 км у фінському місті Контіолахті продовжився 1-й етап Кубку світу з біатлону.

Першим серед українців стартував Дмитро Підручний. Наш капітан упевнено провів першу стрілянину, проте три промахи на другому вогневому рубежі відкинули його в середину п'ятого десятка.

Решта представників збірної України виступила ще гірше: Артем Прима – 59-й, Тарас Лесюк – 65-й, Богдан Цимбал – 70-й, Руслан Ткаленко – 71-й.

Усього в спринті брав участь 101 спортсмен із 32 країн.

Перемогу здобув представник Норвегії Йоханнес Тінгнес Бьо. Він на 44 секунди випередив Себастьяна Самуельссона зі Швеції. Третім сенсаційно став ще один швед – Мартін Понсілуома, який стартував 53-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Контіолахті відбулися індивідуальні гонки. У чоловіків найкращим серед українців став Артем Прима (27-ме місце), а в жінок Юлія Джима замкнула першу десятку.