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3 грудня • оновлено в 14:09
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Збірна України з біатлону зазнала ще однієї серйозної втрати

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Ще одна лідерка збірної України з біатлону, Юлія Джима, отримала пошкодження і перебуває під питанням на наступну гонку першого етапу Кубка світу в шведському Естерсунді.

"Поки незрозуміло щодо Юлії Джими, як там її травма. Буде поліпшення – побіжить однозначно. На тренуванні вона зіткнулася з представницею іншої команди лоб у лоб: одна їхала у протихід, а інша – на спуск, як годиться. Після зіткнення вона відчуває біль, тому ми ухвалили рішення її поки притримати", – розповів тренер жіночої збірної Володимир Махлай у інтерв'ю biathlon.com.ua.

Юлія Джима

Юлія Джима

Укрінформ

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Нагадаємо, що раніше збірна України зазнала ще однієї втрати: Дмитро Підручний не зміг взяти участь у змішаній естафеті через біль у спині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України провела драматичну першу гонку в рамках Кубка світу з біатлону.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Юлія Джима Дмитро Підручний
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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