Збірна України втратила лідера на індивідуальну гонку ЧС з біатлону

Тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра заявив, що лідер команди Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку чемпіонату світу на 20 км через проблеми зі спиною.

"Підручний не буде стартувати в індивідуальній гонці на 20 км, він буде відпочивати. Будуть брати участь інші хлопці, а також до нас підключиться Руслан Ткаленко. Підручний ж буде відпочивати", – передає слова Підручного Олександр Гливинський з Антхольцу спеціально для OBOZREVATEL.

Дмитро Підручний

Наставник збірної також додав, що спина у Підручного почала боліти ще два дні тому.

Нагадаємо, що чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відбудеться в середу, 19 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний не зміг ліквідувати відставання від лідерів у гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону, а сенсаційний переможець чоловічого спринту росіянин Олександр Логінов в драматичному стилі впустив перемогу у вирішальий момент.

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