На 3-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 16 до 22 грудня триває у французькому Ансі, відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км.

Біатлоністи збірної України продемонстрували провальну стрілянину і не змогли поборотися за високі місця. Найкращим з нашої команди став Дмитро Підручний, який із п'ятьма промахами фінішував 20-м.

Решта українців припустилися щонайменше трьох неточних пострілів кожен і завершили гонку переслідування ще нижче.

Перемогу святкував норвежець Йоганнес Тінгнес Бо, який випередив на 22 секунди Кантена Фійона Має з Франції. Третє місце в активі ще одного представника Норвегії – Ветле Шостада Крістіансена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в спринті Підручний зумів прорватися в топ-20, посівши підсумкове 18-е місце.

У жіночій спринтерській гонці Олена Підгрушна показала відмінний результат, посівши 9-е місце.

Раніше Сергій Семенов з великим відривом виграв "золото" Кубка IBU в Австрії.

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