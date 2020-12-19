Збірна України провалилася в гонці переслідування на Кубку світу з біатлону

Максим Іншаков Біатлон 14:37, 19.12.2020 Оновлено: 14:40, 19.12.2020

На 4-му етапі Кубку світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 км.

Українці провели виступ вкрай невдало. Дмитро Підручний, який напередодні встановив рекорд сезону для нашої збірної, фінішував на 21-му місці. У порівнянні зі стартом (6-е місце), капітан української команди програв 15 позицій.

Решта представників "синьо-жовтої" команди завершили гонку-переслідування ще нижче. Артем Прима 39-й, а Антон Дудченко 35-й (мінус 15 місць).

А перемогу в чудовому стилі здобув норвежець Стурла Легрейд. Другим на подіум приїхав французький біатлоніст Емільен Жаклен. Третє місце у ще одного представника Норвегії Йоханнеса Тінгнеса Бьо.

результати гонки

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Кубку світу з біатлону українки невдало виступили у спринті. Найкращий результат серед українських спортсменок показала Дар'я Блашко, зайнявши 34-е місце.

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