Збірна України провалилася в гонці переслідування на Кубку світу з біатлону

На 4-му етапі Кубку світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 км.

Українці провели виступ вкрай невдало. Дмитро Підручний, який напередодні встановив рекорд сезону для нашої збірної, фінішував на 21-му місці. У порівнянні зі стартом (6-е місце), капітан української команди програв 15 позицій.

Решта представників "синьо-жовтої" команди завершили гонку-переслідування ще нижче. Артем Прима 39-й, а Антон Дудченко 35-й (мінус 15 місць).

А перемогу в чудовому стилі здобув норвежець Стурла Легрейд. Другим на подіум приїхав французький біатлоніст Емільен Жаклен. Третє місце у ще одного представника Норвегії Йоханнеса Тінгнеса Бьо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Кубку світу з біатлону українки невдало виступили у спринті. Найкращий результат серед українських спортсменок показала Дар'я Блашко, зайнявши 34-е місце.