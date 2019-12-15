Збірна України провалила гонку на Кубку світу з біатлону

На 2-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 12 по 15 грудня проходив в Австрії, завершилася чоловіча естафета на дистанції 4х7.5 км.

Збірна України, у складі Артема Тищенка, Артема Прими, Руслана Ткаленка і Дмитра Підручного, виступила невдало, посівши 11-е місце.

Гонка для нас почалася з проблем. Артем Тищенко зробив по промаху на кожному вогневому рубежі, а на своєму останньому колі програв 16 секунд лідеру. Артем Прима вийшов на трасу 11-м, програючи більше 42 секунд лідируючiй Норвегії. 32-річний уродженець Чернігова тільки на лежцi провів на стрільбищі 50 секунд, використавши 3 додаткові патрони.

Руслан Ткаленко свій етап провалив. 25-річний сумчанин пішов на штрафне коло і повернувся в гонку лише 16-м, поступаючись 2:20,0.

Дмитро Підручний відправився в бій через три хвилини після лідера, багато настріляв "в молоко" і вище 11-го місця Україну підняти не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українка увійшла в топ-15 жіночої гонки переслідування.

14 грудня збірна України, у складі Віти і Валі Семеренок, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла четверте місце в естафеті.

Раніше відбулися жіночі та чоловічі спринтерські гонки. Кращою з українок стала Валя Семеренко. У чоловіків в збірній України вище всіх на фініші розмістився Дмитро Підручний.

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