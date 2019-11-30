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1 грудня • оновлено в 06:16
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Збірна України провалила гонку на Кубку світу з біатлону

Збірна України провалила гонку на Кубку світу з біатлону
Наші співвітчизники показали посередній результат
4.1т Читати матеріал російською

Збірна України провела невдалу змішану естафету на 1-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 30 листопада по 8 грудня проходить в шведському Естерсунді.

Наша команда в складі Віти Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Тараса Лесюка зайняла 15-е місце.

Українки успішно стартували, допустивши лише три промахи на двох. Колишня білоруска Блашко, яка проводила першу офіційну гонку за першу збірну України, передала естафету Артему сьомою, після чого стався справжній провал. Прима не впорався з нервами і швидкістю конкурентів, допустивши на своєму першому вогневому рубежі 4 промахи, і пішовши на штрафне коло.

Молодий Лесюк вирушив в бій з 9-ї позиції, програючи лідируючої Італії більше двох з половиною хвилин, але дебют у збірній вийшов провальним. 23-річний уродженець Івано-Франківська заробив коло штрафу, а на останньому колі програв 30 секунд представнику Польщі.

Збірна України провалила гонку на Кубку світу з біатлону

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Нагадаємо, що Блашко, яка в 2017 році отримала громадянство України, після чого встигла виграти чемпіонат України в спринті і гонці переслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Естерсунді відбувся сингл-мікст, в якому Україна завоювала "дерев'яну" медаль, фінішувавши 4-ю.

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Швеція Естерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Африка на лыжне ...
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ибо надо в вышиванках бегать.ну и в шароварах
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Smekalov Sergey, они парусят, надо под ветер подстраиваться ...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это спорт, бывает... все спортсмены должны уважать друг друга...
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