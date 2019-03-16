Збірна України провалила гонку чемпіонату світу з біатлону

Українські біатлоністи не змогли поборотися за топ-10 в чоловічій естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді. На другому етапі наша команда використала три додаткові патрони і, безнадійно відставши від лідерів, прийшла до фінішу лише 12-ю.

Після першого етапу Артем Прима показав 11-й результат з одним додатковим патроном, але програш лідеру – Канаді – був всього 16 секунд. В цілому команди показали приблизно рівні результати і йшли дуже купчасто.

А ось на другому етапі українці фактично вибули з гонки за лідерство. Сергій Семенов після першої стрільби йшов в десятці, однак на стійці наш спортсмен ледь не пішов на штрафне коло. Українець припустився трьох промахів, і, не дивлячись на те, що трьома додатковими патронами таки закрив усі мішені, він на 1 хвилину 50 секунд відстав від лідера.

На третьому етапі Артем Тищенко показав ідеальний результат на обох вогневих рубежах, однак повернутися в гонку за топ-10 не зміг.

Артем Тищенко

На фінальному етапі на лежці Руслан Ткаленко з двома додатковими патронами вийшов зі стрільбища на 14-му місці. Феноменальна швидкість нашого біатлоніста підняла команду на 11-й рядок, але на останніх метрах дистанції Швейцарія відкинула нашу команду на 12-е місце.

"Золото" змагань без особливих зусиль завоювала збірна Норвегії, яка на 38 секунд випередила срібного призера - Німеччину. Третій результат гонки показали біатлоністи з Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону. Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими та Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

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