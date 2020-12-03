Збірна України невдало виступила в чоловічому спринті на Кубку світу з біатлону

У четвер, 3 грудня, чоловічим спринтом на 10 км стартував другий етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті.

Жоден з українців не зумів пройти дистанцію без промахів, внаслідок чого нашим спортсменам не вдалося зайняти високі позиції. Найкращим у нашій збірній став Артем Прима, який допустив одну помилку на першому вогневому рубежі і чисто відстріляв на другому. Це дозволило йому зайняти 20-те місце з відставанням в 1:11,5 від лідера.

Другим на дистанцію вийшов капітан української команди Дмитро Підручний. Він зробив по одному неточному пострілу на "лежці" та "стійці" й закінчив спринт 35-м (+1:36,6)

Інші наші співвітчизники Богдан Цимбал (65-й), Руслан Ткаленко (70-й) і Антон Дудченко (83-й) не потрапили в перші 60 місць і не кваліфікувалися для участі в гонці переслідування.

Переможцем спринту став норвежець Тар'єй Бьо, що подолав 10 км за 24 хвилини і 3,7 секунди. "Срібло" завоював німець Арнд Пайффер (+13,9), а "бронзу" – Йоханнес Тіннес Бьо (+29,4).

Результати чоловічого спринту (10 км) на другому етапі Кубку світу з біатлону biathlon.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації біатлону України (ФБУ) Володимир Бринзак прокоментував виступ нашої команди на першому етапі Кубка світу з біатлону.