Збірна України невдало стартувала на Кубку світу з біатлону

У фінському місті Контіолахті індивідуальною гонкою серед чоловіків на 20 км стартував 1-й етап Кубка світу з біатлону.

У наших спортсменів невдало склалася стрілянина, як наслiдок найкращий з українців Артем Прима фінішував на 27-му місці.

33-річний уродженець Чернігова допустив на першому вогневому рубежі 2 промахи, що відразу позбавило його можливості боротися за подіум. Решта стрілянини була чистою, але вище другого десятка Артем не піднявся.

Iншi біатлоністи збірної України фінішували ще нижче: Богдан Цимбал 47-й, Руслан Ткаленко 68-й, Дмитро Підручний 73-й і Антон Дудченко 99-й зi 101 учасника.

Перемогу сенсаційно здобув норвежець Стурла Холм Легрейд. Друге місце у його співвітчизника Йоханнеса Тінгнеса Бьо. Третю сходинку посів Ерік Лессер (Німеччина).

Результати індивідуальної гонки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цій гонці не зміг взяти участь Сергій Семенов. Лідер збірної України був змушений перервати тренування через невідому хворобу.