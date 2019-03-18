Збірна Росії з біатлону поплатилася за безглузду помилку на Кубку світу

Збірній Росії з біатлону довелося їхати на заключний етап Кубка світу в Норвегії на машинах.

Російська сторона дізналася про можливість прямого перельоту занадто пізно, оскільки оплачувати трансфер потрібно було в листопаді минулого року. Інші команди прилетіли на етап Кубка світу на літаку, повідомляє СЕ.

Збірна Росії з біатлону Чемпіонат

4 лютого російські біатлоністи прибули на північноамериканські етапи Кубка світу без гвинтівок. Це трапилося через те, що керівництво Союзу біатлоністів Росії не встигло вчасно оформити дозвіл на ввезення зброї в Канаду і США.

На етапі в Солт-Лейк-Сіті російський біатлоніст Євген Гаранiчев не з'явився на гонку і був дискваліфікований. Він заявив, що запізнився на старт.

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