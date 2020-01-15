Збірна Росії з біатлону опинилась в "нескінченному хаосі"

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв негативно оцінив ситуацію в жіночої збірної Росії з біатлону.

"Не зрозумілі шарахання зі складом: Павлова [біатлоністка збірної РФ - ред.] нікому була не потрібна, а зараз ніби розбіглася і всім знадобилася. Якийсь нескінченний хаос. Немає чітко спланованих дій. Весь час якісь судомні імпульси", - цитує олімпійського чемпіона 1984 і 1988 років "Спорт день за днем".

Крім того, відомий спортсмен відмовився вважати росіянку Світлану Миронову (на фото) лідером команди.

"Яка вона лідер? Один раз стріляє "нуль", потім три, чотири, п'ять промахів... в мас-старті взагалі 11. Хіба лідер може так стріляти?" - обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня жіноча збірна України з біатлону невдало виступила в спринтерській гонці 5-го етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдингу, не зумівши потрапити до першої двадцятки.

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