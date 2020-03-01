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1 березня • оновлено в 15:23
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Завершився чемпіонат Європи з біталону: де Україна

Завершився чемпіонат Європи з біталону: де Україна
Наша команда завоювала чотири нагороди
3.6т Читати матеріал російською

У білоруських Раубічах 1 березня завершився відкритий чемпіонат Європи з біатлону.

Збірна України з чотирма медалями посіла четверте підсумкове місце в медальному заліку. Перша позиція у Білорусі, яка випередила росіян. Третіми стали норвежці.

Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону

Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону

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Чемпіонат Європи з біатлону: розклад трансляцій, результати і звіти

27 лютого наша команда в складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи. Підручний на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

В цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночних суперспринтах потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Талантов Андрей
Талантов Андрей
Заголовок провокационный.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Дудко Олег, в пиз...))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Талантов Андрей, Украина где?
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