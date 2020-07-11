Зайцева виправдала сексом допінг-скандал

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева пояснила сексом з чоловіком наявність в її допінг-пробі ДНК представника протилежної статі.

Як заявила спортсменка в інтерв'ю Der Spiegel, в той час вона хотіла завагітніти і народити другу дитину. Після сексу в аналізи з частинками сперми потрапила чужа ДНК. Згодом експертиза встановила, що вона належить Петру Трифонову – чоловiку Ольги.

Ольга Зайцева і Петро Трифонов Sovsport.ru

Член медичної комісії МОК Арне Люнквіст вважає, що таке неможливо.

"ДНК людини є дуже особистим показником, нею не можна поділитися під час сексу. Тому я б сказав точно, що таке пояснення можна відхилити", – цитує Люнквіста Skisport з посиланням на Der Spiegel.

В кінці 2017 року Зайцева і ще дві російські біатлоністки Яна Романова та Ольга Вілухіна були довічно усунені від участі в Олімпіаді за звинуваченням в порушенні антидопінгових правил. Крім того, у спортсменок відібрали "срібло", завойоване на Іграх-2014 в естафеті.

Відзначимо, що Зайцева оголосила про завершення кар'єри в 2015 році. Нагадаємо, Росія позбулася вже 11 медалей сочинської Олімпіади і втратила перемогу в загальному заліку.