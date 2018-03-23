"Захищати честь країни!" Біатлоністка збірної України відповіла росЗМІ на питання про бойкот етапу Кубка світу в РФ

Один з лідерів збірної України з біатлону Віта Семеренко з розумінням поставилася до бойкоту національною командою етапу Кубка світу в Тюмені. При цьому вона не вважає подібний крок розумним.

В інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес" наша співвітчизниця також заявила, що не буде завершувати кар'єру після невдалого сезону.

"На мій погляд, непоїздка на заключний етап з конструктивом не мають нічого спільного. Просто так склалися обставини на сьогоднішній день, на жаль. І мені абсолютно зрозуміло рішення міністра і федерації. Рухаємося далі, я спланувала і погодила з тренерами початок підготовки до наступного сезону і готова далі захищати на ділі честь моєї країни України!" - сказала Віта.

Як повідомляв "Обозреватель", краща біатлоністка України Юлія Джима прийняла рішення про завершення кар'єри.