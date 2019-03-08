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"З глузду з'їхали?" Російська біатлоністка наїхала на вболівальників

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Росіянка Євгенія Павлова поскаржилася на фанатів, які в коментарях загнобили її за невдалий виступ на чемпіонаті світу в Естерсунді. Біатлоністка з РФ починала естафету в своїй команді і відстала від лідера більш, ніж на хвилину.

"Пишуть мені всюди. Доходить до батьків навіть. Люди, ви з глузду з'їхали взагалі? Запитують, навіщо я взагалі вийшла на гонку, один мат-перемат, радили здохнути. Навіщо ось це, я не можу зрозуміти? Нехай виходять і біжать, я що, проти, чи що. Не я приймала рішення про склад на естафету. Мене поставили, і я зробила що змогла. Не вийшло зараз, вийде потім", - цитує Павлову Чемпіонат.

Новини
Біатлоністка ледь не застрелила людину перед чемпіонатом світу

Євгенія Павлова

Євгенія Павлова

instagram.com/pavlovazheniia

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону завдяки приголомшливому виступу останнього біатлоніста Дмитра Підручного зуміла фінішувати в естафетній гонці чемпіонату світу-2019 на сьомому місці.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
ШвеціяЕстерсунд
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