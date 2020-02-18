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18 лютого • оновлено в 19:42
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"Я шокована": Семеренко звернулася до вболівальників

5.2т
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Біатлоністка збірної України Валентина Семеренко звернулася до вболівальників iз вибаченнями за свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

"Складно щось коментувати. Реально немає ні стрільби, нічого. Я не розумію, у чому причина. Як почався збій на зборах у Лівіньо (Італія), так він і триває. Я шокована цією ситуацією. Не карайте нас сильно, а, навпаки, підтримуйте. Ми намагаємося порадувати вас, і не хочемо цих промахів – лише відпрацювати чисто. Я дуже засмучена результатами, втім, як і ви. Вибачте, що не вдалося", – цитує спортсменку UA:Бiатлон.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Валентина Семеренко в індивідуальній гонці 18 лютого зайняла 42-е місце. Сумчанка допустила чотири промахи і фінішувала з відставанням від лідера більш ніж у чотирьох хвилинах.

Раніше українки невдало виступили в гонці переслідування на ЧС з біатлону.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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