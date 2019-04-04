"Всюди були погані": Підручний пояснив слова про "аматорів з незрозумілої країни"

Після мас-старту в Чехії на етапі Кубка світу, де Дмитро Підручний зайняв 17 місце, біатлоніст різко розкритикував сервіс-бригаду за погану якість лиж.

За словами капітана збірної України, лижі постійно були підготовлені неналежним чином, а самі сервісмени на зауваження біатлоністів знаходили відмовки в стилі "всьому виною ваш низький рівень". Проте після "холодного душу" від Підручного вже на наступних етапах ситуація покращилась.

В інтерв’ю OBOZREVATEL Дмитро Підручний згадав, що змусило його виступити подібним чином у Чехії та чи не боявся він таким кроком порушити атмосферу в команді.

"Справа була не тільки в чеському мас-старті, ті слова стосувалися всіх трьох етапів Кубку світу на початку сезону. Лижі їхали погано всюди, а не лише в Чехії. Там була комплексна проблема, не лише я один був незадоволений, після того багато хто теж заявив про проблеми з лижами", - каже Дмитро.

"Це був звичайний справжній робочий момент, на який керівництво швидко відреагувало і вирішило ситуацію належним чином, за що їм дуже вдячний. Після того всі бачили, що лижі у нас стали їхати добре. Чи не боявся нашкодити команді? Ні, не боявся, що так станеться. І загалом все вирішилось, як треба (а може й краще). Та історія багато чому нас навчила", - розповів Підручний.

Хоча на етапах Кубка світу Дмитру Підручному не вдалося піднятися на п’єдестал, але згодом на чемпіонаті світу в Естерсунді біатлоніст вперше в історії України виграв золоту медаль ЧС у чоловічій гонці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак уже анонсував припинення співпраці збірної України з російськими сервісменами.

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