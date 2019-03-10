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"Вся Україна вболівала": Порошенко привітав Підручного з перемогою на ЧС з біатлону

2.9тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко привітав біатлоніста збірної України Дмитра Підручного з перемогою в гонці переслідування чемпіонату світу.

"Історична перемога. Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в шведському Естерсунді. Вся Україна вболівала за тебе, Дмитро. Пишаємося тобою. Уперед до нових вершин", – написав Порошенко в Twitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під час гонки переслідування 27-річний уродженець Тернополя продемонстрував високу майстерність, не давши шансу титулованим суперникам на останніх колах. Пізніше з'явилася урочиста церемонія нагородження українця.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Петро ПорошенкоДмитро Підручний
Тег
Збірна України з біатлону
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Сколько лет мы ждали этой радостной минуты?! Девушки нас уже приучили к своим победам, поэтому когда их нет нас это огорчает. А вот мужчин мы уже и не ждали! Спасибо и молодец! Теперь и вам понятно, что вы МОЖЕТЕ! Поздравляю!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
У украины нет ''независимой'' истории))))))
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Д Алексей
Д Алексей
Захаров Дмитрий, у тебя точно нет дистанционное управляемое чмо пригожиным (((((
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