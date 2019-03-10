"Вся Україна вболівала": Порошенко привітав Підручного з перемогою на ЧС з біатлону

Президент України Петро Порошенко привітав біатлоніста збірної України Дмитра Підручного з перемогою в гонці переслідування чемпіонату світу.

"Історична перемога. Тернополянин Дмитро Підручний завоював першу в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в шведському Естерсунді. Вся Україна вболівала за тебе, Дмитро. Пишаємося тобою. Уперед до нових вершин", – написав Порошенко в Twitter.

Історична перемога!



Тернополянин Дмитро Підручній завоювала дере в історії незалежної України медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, Який триває в Шведська Естерсунді.



Вся Україна вболівала за тебе, Дмитре. Пішаємось тобою! Уперед до Нових вершин! #GloryToUkraine pic.twitter.com/kYLihR3q44 - Петро Порошенко (@poroshenko) 10 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час гонки переслідування 27-річний уродженець Тернополя продемонстрував високу майстерність, не давши шансу титулованим суперникам на останніх колах. Пізніше з'явилася урочиста церемонія нагородження українця.

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