Все продано: легенда російського спорту влаштувала прочухана владі

Легендарна російська біатлоністка Анфіса Резцова різко висловилася про те, що відбувається у спорті країни. На думку триразової олімпійської чемпіонки, в РФ склалася ненормальна ситуація.

"У нас в цілому в спорті не все в порядку. Нерозумно це заперечувати. І у мене є чітка позиція: весь спорт у нас проданий. Може, і були люди, готові працювати, але спокусилися на гроші. Сьогодні практично весь дитячий спорт платний, про що тут говорити? Це ненормально. Всі відповідальні за спорт люди в Держдумі, олімпійському комітеті, міністерстві спорту не хочуть нічого робити", - цитує Резцову SportBox.

Як повідомляв "Обозреватель", кращий біатлоніст світу Мартен Фуркад висловився про допінговий скандал в Росії.