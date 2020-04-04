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4 квітня • оновлено в 16:51
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"Вони допомогли не захворіти": Підгрушна сказала, як бореться з коронавірусом

1.7т
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Прославлена біатлоністка збірної України Олена Підгрушна розповіла, які препарати приймає для профілактики від коронавiрусу.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

biathlon.com.ua

"У мене є імуностимулятори, які допомогли не захворіти в цьому році під час сезону. З ними і продовжую - вітаміни і мікроелементи завжди з нами. Все це я планово приймала в грудні-січні. А зараз продовжила через цю ситуацію. Хоча зазвичай в березні-квітні нічого не приймаю, щоб дати можливість організму відпочити", - цитує спортсменку tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річна Підгрушна достроково завершила попередній сезон в середині лютого через виявлення гострої стадії міокардиту (запалення серцевого м'яза).

Раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про те, що в клубі пильно стежать за ситуацією з дотриманням гравцями карантину.

За словами Суркіса, медичний штаб "біло-синіх" знає про стан кожного футболіста і співробітника.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олена Підгрушна
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