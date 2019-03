Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

У норвезькому Холменколлені відбулася заключна жіноча гонка в сезоні Кубка світу з біатлону - мас-старт на 12,5 км. Україна в цій дисципліні представлена не була.

На кону бою стояла перемога в загальному заліку Кубка світу і Великий кришталевий глобус. Вперше в кар'єрі кращою біатлоністкою планети стала Доротея Вірер, фінішувавши в мас-старті 12-ю. Італійка набрала в результаті 904 очка.

She has made it! Dorothea Wierer is the first ever @Fisiofficial to win the overall! # HOL19 pic.twitter.com/YrwbgUw06x