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Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

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У норвезькому Холменколлені відбулася заключна жіноча гонка в сезоні Кубка світу з біатлону - мас-старт на 12,5 км. Україна в цій дисципліні представлена не була.

На кону бою стояла перемога в загальному заліку Кубка світу і Великий кришталевий глобус. Вперше в кар'єрі кращою біатлоністкою планети стала Доротея Вірер, фінішувавши в мас-старті 12-ю. Італійка набрала в результаті 904 очка.

Доротея Вірер

Доротея Вірер

Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

.

Представниці збірної України в загальному підсумковому заліку розташувалися нижче 34-ї позиції.

Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

Сам мас-старт 9-го етапу виграла біатлоністка зі Швеції, Ханна Еберг.

Визначилася переможниця Кубка світу з біатлону: де Україна

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня українські біатлоністки не зуміли поборотися за медалі в гонці переслідування в Холменколлені, проваливши гонка-переслідування. А чоловіки фінішували в пасьютi за межами першої тридцятки.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Доротея Вірер
Місце
НорвегіяХолменколлен
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