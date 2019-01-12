Відомі біатлоністки осоромилися в боротьбі за лідерство на КС-2019

Француженка Анаіс Бесконд і італійка Доротея Вірер не зуміли завоювати медалі жіночого пасьюту в німецькому Оберхофі. Біатлоністки завадили одна одній фінішувати в трійці найсильніших.

Після третьої стрільби учасниці завалилися на трасі і втратили дорогоцінні секунди. На дистанції італійка взяла пляшку з водою у свого тренера, щоб втамувати спрагу. У цей час їй ззаду на лижу наїхала французька спортсменка. Втративши рівновагу обидві біатлоністки впали на сніг.

Анаіс Бесконд twitter.com/BescondAnais

В результаті Бесконд з результатом 33:00 прийшла до фінішу четвертою, відставши від бронзового призера – Анаіс Шевальє – на 9 секунд, а Доротея Вірер програла третій француженці 10 секунд і в підсумку стала лише п'ятою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "золото" жіночої гонки переслідування етапу Кубка світу в Оберхофі завоювала переможниця спринтерської гонки італійка Ліза Віттоцці, срібло вирвала словачка Анастасія Кузьміна, а француженка Анаіс Шевальє замкнула трійку лідерів.

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