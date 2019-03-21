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Відмовилася від Росії: в збірній України відбулася знакова подія на КС з біатлону

2.5тЧитати матеріал російською

Українська біатлоністка Катерина Бех провела першу гонку в заключному етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Раніше Бех виступала за команду Росії, але в минулому сезоні прийняла рішення змінити громадянство і примкнути до української збірної.

Уродженка Хабаровського краю продемонструвала 93-й результат в спринті. Переможниця молодіжного чемпіонату Європи допустила по одній помилці на обох вогневих рубежах. Саме це не дозволило юній українці добре виступити в гонці.

Катерина Бех

Катерина Бех

biathlon.com.ua

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Українська біатлоністка взяла "золото" Кубка IBU, випередивши росіянку

Кращий результат серед наших біатлоністок показала Віта Семеренко. Вона закрила всі 10 мішеней, проте останню вицілювала дуже довго і, втративши дорогоцінні секунди, фінішувала 28-ю. Яна Бондар з двома промахами на лежці стала 48-ю.

Іншим українкам не вдалося потрапити до топ-50 кращих спортсменок. Валентина Семеренко тричі поцілила в "молоко" і в підсумку стала 55-ю, а Анастасія Меркушина з двома неточними пострілами показала 57-й результат. Надія Бєлкіна, допустивши три промахи, стала 77-ю, а ще одна дебютантка Кубка світу Анна Кривонос з єдиним неточним пострілом фінішувала на 74-му місці.

"Золото" змагань здобула Анастасія Кузьміна, яка на 21 секунду випередила Франциску Пройсс. Бронзу спринту завоювала Пауліна Фіалкова.

Відмовилася від Росії: в збірній України відбулася знакова подія на КС з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

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Особи
Валя СемеренкоВіта СемеренкоАнастасія МеркушинаКатерина Бех
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