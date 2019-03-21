Відмовилася від Росії: в збірній України відбулася знакова подія на КС з біатлону

Українська біатлоністка Катерина Бех провела першу гонку в заключному етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Раніше Бех виступала за команду Росії, але в минулому сезоні прийняла рішення змінити громадянство і примкнути до української збірної.

Уродженка Хабаровського краю продемонструвала 93-й результат в спринті. Переможниця молодіжного чемпіонату Європи допустила по одній помилці на обох вогневих рубежах. Саме це не дозволило юній українці добре виступити в гонці.

Катерина Бех biathlon.com.ua

Кращий результат серед наших біатлоністок показала Віта Семеренко. Вона закрила всі 10 мішеней, проте останню вицілювала дуже довго і, втративши дорогоцінні секунди, фінішувала 28-ю. Яна Бондар з двома промахами на лежці стала 48-ю.

Іншим українкам не вдалося потрапити до топ-50 кращих спортсменок. Валентина Семеренко тричі поцілила в "молоко" і в підсумку стала 55-ю, а Анастасія Меркушина з двома неточними пострілами показала 57-й результат. Надія Бєлкіна, допустивши три промахи, стала 77-ю, а ще одна дебютантка Кубка світу Анна Кривонос з єдиним неточним пострілом фінішувала на 74-му місці.

"Золото" змагань здобула Анастасія Кузьміна, яка на 21 секунду випередила Франциску Пройсс. Бронзу спринту завоювала Пауліна Фіалкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

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