Відео дня: легендарному Бьорндалену подарували медаль в Різдвяній гонці

Норвежець Уле-Айнар Бьорндален завершив кар'єру після Різдвяної гонки-2018 в Німеччині. На змаганнях з легендарним біатлоністом стався зворушливий епізод.

Бьорндален повинен був фінішувати четвертим у гонці переслідування, але німець Бенедикт Долль, який йшов третім, перед самим фінішем зупинився, щоб пропустити свого суперника. Норвежець взяв його за руку, і вони разом перетнули межу.

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Таким чином в останній в кар'єрі гонці Бьорндален разом зі своєю дружиною Дар'єю Домрачевою добув "бронзу".

Уле-Айнар Бьорндален і Дарина Домрачева

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на змаганнях представляли Юлія Джима і Артем Прима. Наші біатлоністи провалили гонку, фінішувавши на восьмому місці з десяти.

Українська біатлоністка під час Різдвяної гонки-2018 втратила рівновагу і впала.