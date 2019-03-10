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Відео дня! Гімн України на історичному нагородженнi чемпіона світу з біатлону

5.8тЧитати матеріал російською

З'явилося відео урочистої церемонії нагородження медалями переможців гонки переслідування на чемпіонатi світу з біатлону.

Відео дня! Гімн України на історичному нагородженнi чемпіона світу з біатлону

Вперше в історії України, наш біатлоніст завоював "золото" мундіалю. Першим до фінішу прийшов Дмитро Підручний.

До цього українські біатлоністи завойовували тільки бронзові медалі – Андрій Дериземля в спринті ЧС-2007, естафетна команда на ЧС-2011 і Сергій Семенов в спринті на ЧС-2016.

Під час звучання гімну України, 27-річний тернополянин не зміг стримати емоцій і розплакався.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що відразу після перегонiв з'явилося відео урочистій церемонії нагородження українця, на якій не вручалися медалі. Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни, Петро Порошенко.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
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