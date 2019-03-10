Відео дня! Гімн України на історичному нагородженнi чемпіона світу з біатлону

З'явилося відео урочистої церемонії нагородження медалями переможців гонки переслідування на чемпіонатi світу з біатлону.

Вперше в історії України, наш біатлоніст завоював "золото" мундіалю. Першим до фінішу прийшов Дмитро Підручний.

До цього українські біатлоністи завойовували тільки бронзові медалі – Андрій Дериземля в спринті ЧС-2007, естафетна команда на ЧС-2011 і Сергій Семенов в спринті на ЧС-2016.

Під час звучання гімну України, 27-річний тернополянин не зміг стримати емоцій і розплакався.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що відразу після перегонiв з'явилося відео урочистій церемонії нагородження українця, на якій не вручалися медалі. Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни, Петро Порошенко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!