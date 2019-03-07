МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини біатлону

"Відчепили" Фуркада! Україна зробила міні-подвиг на старті чемпіонату світу з біатлону

Читати матеріал російською

Збірна України не змогла поборотися за медалі у змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, що стартував у шведському Естерсунді.

Наша команда, за яку виступали Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Віта Семеренко та Артем Прима посіла сьоме місце, відставши від переможця на 2,5 хвилини. При цьому Підручний здійснив справжній прорив, відігравши на своєму етапі сім позицій.

Українців у цій гонці підвела точність стрільби. На восьми вогневих рубежах "жовто-сині" допустили 10 промахів.

Капітан збірної України Дмитро Підручний

Капітан збірної України Дмитро Підручний

Новини
Де дивитися чемпіонат світу з біатлону: розклад трансляцій

Вдалий початок від Анастасії Меркушиної, яка завершила свій етап четвертою, не змогли підтримати її партнери. Віта Семеренко й Артем Прима дивом уникли штрафних кіл, у результаті чого на вирішальні 7,5 кілометрів Дмитро Підручний відправився 14-м.

Капітан нашої команди зробив вражаючий ривок, уже за перші 2 кілометри відігравши одразу чотири позиції. У підсумку завдяки чистій стрільбі Дмитро завершив гонку на сьомій позиції, не давши себе обігнати самому Мартену Фуркаду!

Переможцем естафети стали норвежці, які на 13 секунд випередили німців. "Бронзу" завоювала Італія.

"Відчепили" Фуркада! Україна зробила міні-подвиг на старті чемпіонату світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, словенська біатлоністка, чиє ім'я не розголошується, ледь не застрелила людину під час тренування на чемпіонаті світу з біатлону.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
ШвеціяЕстерсунд
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги