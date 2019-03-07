"Відчепили" Фуркада! Україна зробила міні-подвиг на старті чемпіонату світу з біатлону

Збірна України не змогла поборотися за медалі у змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, що стартував у шведському Естерсунді.

Наша команда, за яку виступали Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Віта Семеренко та Артем Прима посіла сьоме місце, відставши від переможця на 2,5 хвилини. При цьому Підручний здійснив справжній прорив, відігравши на своєму етапі сім позицій.

Українців у цій гонці підвела точність стрільби. На восьми вогневих рубежах "жовто-сині" допустили 10 промахів.

Капітан збірної України Дмитро Підручний

Вдалий початок від Анастасії Меркушиної, яка завершила свій етап четвертою, не змогли підтримати її партнери. Віта Семеренко й Артем Прима дивом уникли штрафних кіл, у результаті чого на вирішальні 7,5 кілометрів Дмитро Підручний відправився 14-м.

Капітан нашої команди зробив вражаючий ривок, уже за перші 2 кілометри відігравши одразу чотири позиції. У підсумку завдяки чистій стрільбі Дмитро завершив гонку на сьомій позиції, не давши себе обігнати самому Мартену Фуркаду!

Переможцем естафети стали норвежці, які на 13 секунд випередили німців. "Бронзу" завоювала Італія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, словенська біатлоністка, чиє ім'я не розголошується, ледь не застрелила людину під час тренування на чемпіонаті світу з біатлону.

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