Відбувся жіночий мас-старт Кубка світу з біатлону: де Україна

Шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці завершився жіночою гонкою з масовим стартом на 12,5 км.

Україна в цій дисципліні була представлена Юлією Джимою, яка не змогла поборотися за високі місця.

Киянка невдало провела стрілянину, зробивши по промаху на перших трьох вогневих рубежах, продемонструвала посередню швидкість і фінішувала 25-ю серед 30 учасниць.

Юлія Джима

Перемогу в гонці здобула олімпійська чемпіона Ханна Еберг зі Швеції. "Срібло" на рахунку італійки Лізи Вітоцци. Третю сходинку посіла представниця Франції Анаіс Бескон.

Кубок світу з біатлону: результати мас-старту

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла 10-е місце в змішаній естафеті. Пізніше наша команда була дискваліфікована.

Раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промахи.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!