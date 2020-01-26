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26 січня • оновлено в 17:56
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Відбувся жіночий мас-старт Кубка світу з біатлону: де Україна

1.4т
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Шостий етап Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці завершився жіночою гонкою з масовим стартом на 12,5 км.

Україна в цій дисципліні була представлена Юлією Джимою, яка не змогла поборотися за високі місця.

Киянка невдало провела стрілянину, зробивши по промаху на перших трьох вогневих рубежах, продемонструвала посередню швидкість і фінішувала 25-ю серед 30 учасниць.

Юлія Джима

Юлія Джима

Перемогу в гонці здобула олімпійська чемпіона Ханна Еберг зі Швеції. "Срібло" на рахунку італійки Лізи Вітоцци. Третю сходинку посіла представниця Франції Анаіс Бескон.

Кубок світу з біатлону: результати мас-старту

Кубок світу з біатлону: результати мас-старту

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6-й етап Кубка світу з біатлону: розклад і результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Юлії Джими і Олени Підгрушної посіла 10-е місце в змішаній естафеті. Пізніше наша команда була дискваліфікована.

Раніше український дует Анастасія Меркушина - Дмитро Підручний, зайняла 5-е місце в сингл-міксті.

Відзначимо, що старт 6-го етапу вийшов невдалим для нашої збірної. Кращою серед українок в індивідуальній гонці стала Юлія Джима, яка зайняла 14-й рядок, незважаючи на два допущених промахи.

У чоловічій індивідуальній гонці найвищий результат у збірній України продемонстрував Артем Прима, фінішувавши на 18-му місці, і відставши від лідера гонки на 3 хвилини.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Словенія Поклюка
Тег
Збірна України з біатлону
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