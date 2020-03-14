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14 березня • оновлено в 18:27
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Відбулася заключна гонка Кубка світу з біатлону: де Україна

1.8т
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Жіночої гонкою переслідування на 10 км завершився 8-й етап Кубка світу з біатлону, який проходив у фінському Контіолахті.

Валя Семеренко

Валя Семеренко

biathlon.com.ua

Збірну України в ній представляли Валя Семеренко (стартувала з відставанням 64 секунди від лідера), Віта Семеренко (1м. 43с) і Анастасія Меркушина (1м. 45с).

Наші дівчата продемонстрували посередню стрілянину, не зумівши зачепитися за першу двадцятку. Кращою серед наших біатлоністок стала Анастасія Меркушина - 24-й рядок.

Валя Семеренко завершила виступ на 30-му місці. Віта Семеренко - на 35-му.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

Ця гонка стала останньою в поточному сезоні турніру. 12 березня через пандемію коронавiрусу влада Осло прийняли рішення скасувати 9-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен був пройти в Холменколлені з 20 по 22 березня.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Фінляндія
Тег
Збірна України з біатлону
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