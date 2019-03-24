Відбулася остання гонка Кубка світу з біатлону: де Україна

У норвезькому Холменколлені відбулася заключна гонка Кубка світу з біатлону. Єдиний представник України в мас-старті 9-го етапу Дмитро Підручний посів 19-е місце.

Кубок світу з біатлону

Наш співвітчизник зробив акцент на точній стрільбі, але навіть з єдиним промахом не зміг поборотися за першу десятку. У підсумковому загальному заліку Кубка світу він став 18-м (425 очок).

Перемогу в гонці, як і в загальному заліку, добув норвезький біатлоніст Йоханнес Бе.

Решта українців в підсумковому списку загального заліку КС розташувалися за межами першої тридцятки. Артем Прима - 35-й (183 очка), Сергій Семенов 54-й (65 очок), Артем Тищенко 85-й (17 очок), Тарас Лесюк 93-й (9 очкков) і Руслан Ткаленко - 98-й (3 очки ).

Нагадаємо, що раніше відбулася жіноча гонка з масовим стартом, в якій визначилася володарка Великого кришталевого глобуса.

23 березня українські біатлоністки не зуміли поборотися за медалі в гонці переслідування в Холменколлені, проваливши гонка-переслідування. Чоловіки фінішували в пасьютi за межами першої тридцятки.

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