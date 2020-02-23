Відбулася остання гонка чемпіонату світу з біатлону: де Україна

Чоловічим мас-стартом на 16 км в італійському Антхольці завершився 54-й чемпіонат світу з біатлону.

Спочатку Україна була представлена лише Дмитром Підручним, проте в останній момент росіянин Олександр Логінов, якого напередодні допитувала місцева поліція, відмовився від участі, віддавши місце Артему Примі.

Наші співвітчизники не змогли продемонструвати точну стрільбу, завершивши гонку на кордоні двадцятки. Прима зробив три неточних пострілу і фінішував 20-м, а Підручний промахнувся 4 рази і завершив виступ на 23-й позиції. Всього стартувало 30 учасників.

Результати чемпіонату світу з біатлону

Новини Підгрушну покарали на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Анастасії Меркушіно, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль в естафеті 4х6 км.

Раніше готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

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