Головна Новини
23 лютого • оновлено в 17:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Відбулася остання гонка чемпіонату світу з біатлону: де Україна

1.4т
Читати матеріал російською

Чоловічим мас-стартом на 16 км в італійському Антхольці завершився 54-й чемпіонат світу з біатлону.

Спочатку Україна була представлена лише Дмитром Підручним, проте в останній момент росіянин Олександр Логінов, якого напередодні допитувала місцева поліція, відмовився від участі, віддавши місце Артему Примі.

Наші співвітчизники не змогли продемонструвати точну стрільбу, завершивши гонку на кордоні двадцятки. Прима зробив три неточних пострілу і фінішував 20-м, а Підручний промахнувся 4 рази і завершив виступ на 23-й позиції. Всього стартувало 30 учасників.

Результати чемпіонату світу з біатлону

Результати чемпіонату світу з біатлону

Новини
Підгрушну покарали на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Анастасії Меркушіно, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль в естафеті 4х6 км.

Раніше готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Роберто Баутиста-Агут
VS
Ян-Леннард Штруфф
Победа Роберто Баутиста-Агута со счетом 2:0
1.83 Сделать ставку
Николоз Басилашвили
VS
Ричардас Беранкис
Победа Николоза Басилашвили с форой в -2,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Гаэль Монфис
VS
Мартон Фучович
Победа Гаэля Монфиса с форой в -3,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Новак Джокович
VS
Малик Жазири
Победа Новака Джоковича с форой в -7,5 гейма
1.81 Сделать ставку
Михаил Кукушкин
VS
Карен Хачанов
Победа Михаила Кукушкина с форой в +3,5 гейма
1.97 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Вест Хэм
Победа Ливерпуля с форой (-2)
1.76 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Унион
Победа Айнтрахта
1.94 Сделать ставку
Перуджа
VS
Эмполи
Инд. тотал Эмполи больше 1
1.76 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Истанбул Башакшехир
Ризеспор не проиграет
1.74 Сделать ставку
Жил Висенте
VS
Бенфика
Инд. тотал Бенфики больше 1.5
1.70 Сделать ставку