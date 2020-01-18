Відбулася естафета Кубка світу з біатлону: де Україна

На 5-му етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу за найскладніших погодних умов відбулася чоловіча естафета 4х7,5 км.

Збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прими, Антона Дудченка та Дмитра Підручного під великим снігопадом фінішувала на восьмому місці.

Наша команда чудово стартувала, провівши ідеально два перші вогневі рубежі. Артем Тищенко не припустився жодного промаху й пішовши зі стійки третім, поступаючись 13-ма секундами французу. Зберегти високе місце Тищенку не вдалося, він просто "став" на трасі, програвши лише на одному колі більш ніж 30 секунд.

Артем Прима не тільки не зумів підняти команду з 13-ї позиції, але й ледь не пiшов на штрафне коло, не влучивши тричі під час стрільби лежачи. Стрільба стоячи минула без неточних пострілів, але передати естафету українець зміг лише 7-м, відстаючи вже на 1:49.1.

Протягом останніх двох етапів Україна дива не зробила, впевнено трималася в десятці й завершила бій 8-ю.

Новини Збірній Росії несподівано допомогли в естафеті Кубка світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 5-му етапі КС з біатлону в жіночій естафеті збірна України виступала в олімпійському "золотому" складі й посіла 6-е місце. У Підгрушної на останнiй стрільбі настав провал: вона припустилася трьох промахів, ледь-ледь зумівши уникнути штрафного кола.

Після цього Олена відмовилася брати участь у недільній гонці переслідування.

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