Вбивця в телесеріалі "Зречення" скористався технікою Підручного

Максим Богданов Біатлон 13:46, 19.04.2020

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний похвалився відрізком відео з телесеріалу "Зречення", що виходить на каналі "Україна".

У 19-й серії слідчий звертає увагу на техніку стрільби вбивці, порівнюючи її з методами українського біатлоніста.

Між персонажами Макара Тихомирова ( "Влад Романенко") і Костянтина Войтенко відбувається наступний діалог

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня, в одній з останніх гонок Кубка світу сезону 2019/2020, Підручний посів четверте місце в мас-старті. Етап проходив без глядачів в чеському Нове Мєсто.

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