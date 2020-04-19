Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний похвалився відрізком відео з телесеріалу "Зречення", що виходить на каналі "Україна".

У 19-й серії слідчий звертає увагу на техніку стрільби вбивці, порівнюючи її з методами українського біатлоніста.

Між персонажами Макара Тихомирова ( "Влад Романенко") і Костянтина Войтенко відбувається наступний діалог

МТ: "Бачиш, як він стріляє? Зверни увагу на стійку. Як Підручний"

КВ: "Хто?"



"Біатлон не дивишься?

"Ні, Я більше віддаю перевагу DOTA [комп'ютерна гра - ред.]" "А ось він схоже віддає перевагу біатлону".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня, в одній з останніх гонок Кубка світу сезону 2019/2020, Підручний посів четверте місце в мас-старті. Етап проходив без глядачів в чеському Нове Мєсто.

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