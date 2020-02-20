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20 лютого • оновлено в 19:01
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"Важко постійно наздоганяти": Підручний прокоментував невдачу України в змішаній естафеті

1.4т
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Лідер збірної України Дмитро Підручний прокоментував невдалий виступ нашої команди в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону в Антхольц-Антерсельві.

"Складно, коли суперники практично не дають тобі шансів на помилку і постійно доводиться наздоганяти. Розраховував на більш контактну боротьбу на вістрі гонки. Дистанція коротка, і з основними опонентами можна боротися. Але вже так складається, що й у змішаній естафеті, і в одиночній доводиться весь час наздоганяти", – сказав після одиночної змішаної естафети Підручний в ексклюзивному коментарі Олександру Гливинському.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Також капітан збірної прокоментував стрільбу нашої команди, яка сьогодні використала вісім додаткових патронів (п’ять – у Підручного, три – у Меркушиної).

"Стрільба не вдалася так, як хотілося. Важко сказати, чому так. По трасі намагався зробити все можливе, аби скоротити розрив. На першому етапі вдалося відіграти шість позицій, у тому числі й за часом. На жаль, на наступному етапі суперники були точніші та сильніші", – додав він.

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Чемпіонат світу з біатлону: розклад, результати і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна зайняла десяте місце в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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