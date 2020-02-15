Вартувало медалі: з'явилося відео падіння Підручного в спринті на ЧС з біатлону

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний безглуздо втратив шанс завоювати медаль у спринтерській гонці на чемпіонаті світу в італійському Антхольці.

Наш співвітчизник після першого вогневого рубежу йшов на другій сходинці, але на стрільбі стоячи припустився промаху на останньому пострілі. А після цього, намагаючись швидко піти на штрафне коло, Підручний наступив на лижну палицю та впав.

У мережі з'явилося відео цього курйозного та прикрого для українського біатлоніста моменту.

Нагадаємо, перемогу у спринтерській гонці на першості світу сенсаційно здобув росіянин Олександр Логінов. Після завоювання "золота" спортсмен з РФ влаштував демарш, відмовившись від спілкування з журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний розповів, чому припустився промаху у вирішальний момент у спринті на чемпіонаті світу з біатлону.

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