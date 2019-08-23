Валя Семеренко виграла чемпіонат світу з біатлону

Прославлена українська біатлоністка Валентина Семеренко завоювала золоту медаль літнього чемпіонату світу з біатлону, який проходив у білоруських Раубічах.

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33-річна сумчанка стала кращою в суперспринтi, лише на 0.1 секунди випередивши чеську спортсменку Люцію Хорватову.

Крім Семеренко в топ-30 фінішували ще 5 наших співвітчизниць. Дарина Блашко завершила гонку 5-ю, Віта Семеренко – 8-ю, Ольга Абрамова – 18-ю, Юлія Журавок 22-ю й Анастасія Меркушина 26-ю.

"Дуже рада перемогти саме сьогодні, коли в Україні свято – День прапора. І коли буде грати в мою честь гімн країни – це неймовірні емоції і честь. Зараз ми поступово набираємо обертів, плавно підходячи до зими і враховували також ці змагання. Що стосується фінішу, то він дався дуже важко. Я розуміла, що практично одночасно виходить одразу кілька людей. Завдяки тренерам, уболівальникам і тим, хто підтримував – вдалося протриматися на першій позиції. Така ось дуель на лижах, звичайно, легше переноситься. Тут боїшся, щоб не було жодних падінь", – цитує Семеренко Biathlon.com.ua.

Валя Семеренко biathlon.com.ua

Валя Семеренко biathlon.com.ua

Валя Семеренко biathlon.com.ua

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