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29 січня • оновлено в 20:29
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Україну дискваліфікували на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів

2.2т
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Збірна України з біатлону була дискваліфікована після естафети на чемпіонаті світу-2020 серед юнаків (U-19) та юніорів (U-21), який з 26 січня по 2 лютого проходить в Ленцерхайді (Швейцарія).

Катерина Бех

Катерина Бех

biathlon.com.ua

Наша команда, яка була представлена Анастасією Рассказовою, Любов'ю Кіпяченковою, Оксаною Москаленко і Катериною Бех фінішувала сьомою, проте пізніше результат був анульований.

Як виявилося, український фінішер Катерина Бех в стрільбі лежачи зробила чотири промахи, але замість того, щоб піти на штрафне коло, використала четвертий запасний патрон.

Україну дискваліфікували на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів

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6-й етап Кубка світу з біатлону: результати і звіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня Міжнародний союз біатлоністів анулював результат збірної України з біатлону у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.

На останньому вогневому рубежі Підгрушна через помилку судді встала не на свій килимок, після чого перемістилася в правильний коридор, попередньо не закинувши за спину гвинтівку.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Катерина Бех
Місце
Швейцарія
Тег
Збірна України з біатлону
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Коментарі
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатые жывотинки(((
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Селяне, вы хотя бы изучили предварительно правила олимпийской дисциплины, в которой решили выступить. Феерическая идиотка!
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