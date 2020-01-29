Збірна України з біатлону була дискваліфікована після естафети на чемпіонаті світу-2020 серед юнаків (U-19) та юніорів (U-21), який з 26 січня по 2 лютого проходить в Ленцерхайді (Швейцарія).

Катерина Бех biathlon.com.ua

Наша команда, яка була представлена Анастасією Рассказовою, Любов'ю Кіпяченковою, Оксаною Москаленко і Катериною Бех фінішувала сьомою, проте пізніше результат був анульований.

Як виявилося, український фінішер Катерина Бех в стрільбі лежачи зробила чотири промахи, але замість того, щоб піти на штрафне коло, використала четвертий запасний патрон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня Міжнародний союз біатлоністів анулював результат збірної України з біатлону у змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.

На останньому вогневому рубежі Підгрушна через помилку судді встала не на свій килимок, після чого перемістилася в правильний коридор, попередньо не закинувши за спину гвинтівку.

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