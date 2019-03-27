"Українцям пощастило": тренер нашої збірної з біатлону викликав захват у Росії

Старший тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра підбив підсумки сезону 2018/19 для нашої команди.

Юрай Санітра XSPORT

"Сезон вдалий, класний, але дуже непростий. Ми виконали всі завдання, які перед нами ставили. По-перше, повернули місце в десятці кращих Кубка націй, щоб в наступному сезоні мати на старті п'ять спортсменів. Величезним бонусом стало "золото" чемпіонату світу Дмитра Підручного. Ми працювали над цим, намагалися підвищувати свій рівень, але навіть я не чекав, що вже в цьому сезоні вийде такий результат. Це був сон, який став реальністю для нашої команди", — заявив наставник в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

Російські вболівальники не змогли стриматися від захоплення, коментуючи це інтерв'ю. На найавторитетнішому російському спортивному сайті фанати віддали належне професіоналізму словака.

"Санітра ювелір просто. Так підвести до ЧС Підручного. І виграти "золото" — це ювелірна робота. Дійсно українцям пощастило з Юраєм", — пишуть користувачі.

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Нагадаємо, що Підручний 10 березня взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.

За день до цього жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

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