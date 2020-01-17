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17 січня • оновлено в 10:05
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Українці створили сенсацію на КС із біатлону: спортивні підсумки 16 січня

1.9т
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Українські біатлоністи показали неймовірний результат у спринтерській гонці на п'ятому етапі Кубка світу, а російську модель Луїзу Кремльову заарештували за звинувачення футболіста "Мілана".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 16 січня.

Крім того, стало відомо про реформу Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 Ліга чемпіонів Кубок світу з біатлону
Особа
Артем Бесєдін
Теги
Збірна України з біатлону ФК Динамо Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Совершили сенсацию... Твою ж мать!
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