Українці створили сенсацію на КС із біатлону: спортивні підсумки 16 січня

Українські біатлоністи показали неймовірний результат у спринтерській гонці на п'ятому етапі Кубка світу, а російську модель Луїзу Кремльову заарештували за звинувачення футболіста "Мілана".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 16 січня.

Крім того, стало відомо про реформу Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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