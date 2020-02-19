Українці провалили індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

У середу, 19 лютого, чемпіонат світу з біатлону, що проходить в Антхольці (Італія), продовжився чоловічою індивідуальною гонкою, в якій Україна знову залишилася без медалей.

Лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний не зміг взяти участь в індивідуальній гонці через проблеми зі спиною. У підсумку нашу команду представляли чотири спортсмени – Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко.

Мартен Фуркад

Впевнену перемогу в гонці здобув явний фаворит - француз Мартен Фуркад, який випередив срібного призера Йоханнеса Бьо майже на хвилину (точніше, 57 секунд). "Бронза" - в австрійця Домініка Ландертінгера. А ось чемпіон спринту і володар "бронзи" в пасьюті росіянин Олександр Логінов на цей раз залишився ні з чим - п'ять промахів і всього лише 15-е місце.

Українці основні надії пов'язували з Артемом Примою, який почав гонку непогано і небезпідставно мав надії якщо й не на потрапляння в призери, то принаймні на топ-десятку. Однак невпевнена стрільба на двох останніх рубежах і зниження ходу на заключних кілометрах позбавили Артема всіх перспектив.

Кращим з українцем виявився Сергій Семенов, який посів 31-е місце. Прима в результаті - 36-й, Руслан Ткаленко - 44-й, Антон Дудченко - 68-й.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше аналогічним незадовільним виступом в індивідуальній гонці відзначилися і жінки-українки.

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