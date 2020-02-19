Головна Новини
19 лютого • оновлено в 18:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Українці провалили індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

2.4т
Читати матеріал російською

У середу, 19 лютого, чемпіонат світу з біатлону, що проходить в Антхольці (Італія), продовжився чоловічою індивідуальною гонкою, в якій Україна знову залишилася без медалей.

Лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний не зміг взяти участь в індивідуальній гонці через проблеми зі спиною. У підсумку нашу команду представляли чотири спортсмени – Артем Прима, Сергій Семенов, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Впевнену перемогу в гонці здобув явний фаворит - француз Мартен Фуркад, який випередив срібного призера Йоханнеса Бьо майже на хвилину (точніше, 57 секунд). "Бронза" - в австрійця Домініка Ландертінгера. А ось чемпіон спринту і володар "бронзи" в пасьюті росіянин Олександр Логінов на цей раз залишився ні з чим - п'ять промахів і всього лише 15-е місце.

Новини
Фуркад на класі! Чемпіонат світу з біатлону: всі подробиці та результати чоловічої індивідуальної гонки

Українці основні надії пов'язували з Артемом Примою, який почав гонку непогано і небезпідставно мав надії якщо й не на потрапляння в призери, то принаймні на топ-десятку. Однак невпевнена стрільба на двох останніх рубежах і зниження ходу на заключних кілометрах позбавили Артема всіх перспектив.

Українці провалили індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

Кращим з українцем виявився Сергій Семенов, який посів 31-е місце. Прима в результаті - 36-й, Руслан Ткаленко - 44-й, Антон Дудченко - 68-й.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше аналогічним незадовільним виступом в індивідуальній гонці відзначилися і жінки-українки.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
Італія Антхольц
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
8
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
А сколько пафоса то было когда только начинали.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Даниил Медведев
VS
Янник Синнер
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.85 Сделать ставку
Шахтер
VS
Бенфика
Победа хозяев
2.41 Сделать ставку
Брюгге
VS
Манчестер Юнайтед
Гости не проиграют
1.44 Сделать ставку
Копенгаген
VS
Селтик
Хозяева не проиграют
1.67 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
1.70 Сделать ставку
Олимпиакос
VS
Арсенал
Тотал больше 2,5 гола
1.87 Сделать ставку
Седрик-Марсель Штебе
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Джек Сок
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,0 гейма
1.85 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Томми Пола
1.92 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Уго Умбер
Победа Миомира Кечмановича с форой в -2,0 гейма
1.91 Сделать ставку