Українці потрапили в десятку найкращих естафети на Кубку світу з біатлону

У німецькому Оберхофі відбулася чоловіча естафета в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону. Збірна України зуміла увійти в першу десятку, зайнявши 10-е місце.

Наша команда залишилася без свого капітана та лідера Дмитра Підручного, який щойно повернувся в розташування збірної після народження сина. В естафеті 4 по 7,5 км Україну представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

Першим на гонку вийшов Артем Тищенко. Він безпомилково пройшов перший вогневий рубіж, але провалив стрільбу стоячи, допустивши 5 промахів. Біатлоніст передав естафету Артему Примі, перебуваючи на 22-й позиції з відставанням в 1:37 від лідера.

Другий представник України з усіх сил намагався виправити помилки співвітчизника. Прима чисто відстріляв із положення лежачи та допустив один промах на другому рубежі. Незважаючи на те, що йому не вдалося скоротити відставання від першого місця – 2:15 замість 1:37 – він зумів відіграти 4 позиції та закінчив другу частину на 18-му рядку.

Артем Прима

Третім на естафету вийшов Антон Дудченко та відмінно впорався зі стрільбою лежачи, піднявшись за її підсумками на 14-е місце завдяки своїй швидкості та точності. Українець зумів скористатися помилками суперників у стрільбі стоячи, піднявшись на 12-у позицію перед вирішальним етапом естафети з відставанням у 2:13 хвилини від лідируючої Норвегії.

Останнім на гонку вийшов Сергій Семенов і закрив перший вогневий рубіж з одним промахом, перемістившись на сьоме місце в естафеті. На жаль, українець не зумів добре відстріляти з положення стоячи і був змушений відправитися на штрафне коло. Семенов закінчив гонку на десятому місці, відставши від першої позиції на три з половиною хвилини.

Перше місце у напруженій боротьбі вирвав представник Норвегії Крістіансен, випередивши француза на фінішній прямій. "Бронзу" виборола збірна Німеччини.

Результати чоловічої естафети на четвертому етапі Кубка світу в Оберхофі

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України посіла шосте місце в жіночій естафеті на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі.

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