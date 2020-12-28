Українці фінішували останніми в Різдвяній гонці переслідування

Українці Віта Семеренко та Дмитро Підручний посіли дев'яте місце в Різдвяній гонці переслідування, яка відбулася в німецькому Рупольдінгу.

Наші співвітчизники, після того як потрапили до п'ятірки найкращих у мас-старті, не змогли втримати завойовані позиції. "Жовто-синіх" знову підвела неточність на стрільбі, а також фізична готовність.

Уже на першому ж колі Семеренко припустилася одного промаху, а на другому Підручний двічі влучив у "молоко", чим поставив хрест на шанси команди потрапити в призи. За підсумком українці фінішували останніми, відставши від першого місця на 2 хвилини 40 секунд.

Перемогу, як і в мас-старті, здобули росіяни, які випередили відразу дві німецькі команди. Цікаво, що визначити бронзового призера організаторам довелося за допомогою фотофінішу, де невдахами стали італійці.

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