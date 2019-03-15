Український чемпіон світу з біатлону пропустить естафету

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний не братиме участі в естафеті чемпіонату світу в шведському Естерсунді. Раніше наш спортсмен завоював "золото" світової першості в гонці переслідування.

Тренер української збірної Юрай Санітра ухвалив рішення не включати його до складу на гонку 16 березня.

"У мене дуже багато аргументів, чому в естафеті не буде стартувати Діма. Він був готовий і хотів бігти, але я прийняв таке рішення. За тією інформацією про його фізичний стан, яка у мене є, і виходячи з тактики на цей чемпіонат, естафету йому краще пропустити. У Підручного вже за спиною чотири важкі старти, в яких він далеко заходив за кордон своїх фізичних можливостей", - цитує наставника нашої команди офіційний сайт Федерації біатлону України.

Дмитро Підручний IBU

Санітра вирішив поберегти чемпіона світу, оскільки значне перевантаження може коштувати спортсмену надто дорого.

"Кар'єра у Підручного не закінчується на цьому сезоні. І я не хочу допустити помилку, щоб перевантажити його так, що він буде з цього стану виходити дуже довго. Упевнений, що ті спортсмени, які отримали можливість виступити, зроблять все для того, щоб завтра зайняти якомога вище місце. Підручний сьогодні і завтра буде проводити легкі тренування і готуватися до мас-старту", - розповів про свої плани тренер.

У суботній естафетній гонці в складі чоловічої збірної виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці Анаcтасія Меркушина та Дмитро Підручний увійшли в топ-5 одиночній естафети на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді. Наші спортсмени випередили росіян.

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